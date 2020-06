Sul vostro smartphone OnePlus è sparita la modalità tasca (“Pocket mode”) dopo uno dei recenti aggiornamenti di OxygenOS? Se disponete dei permessi di root potete riottenerla piuttosto facilmente: andiamo a scoprire come fare.

Come riavere lo switch per la modalità tasca sul vostro OnePlus

Alcuni utenti, in particolare possessori di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, hanno segnalato la scomparsa dell’opzione relativa alla modalità tasca, che normalmente dovrebbe trovarsi nella sezione “Utilità” delle impostazioni di sistema. Si tratta di una modalità che rileva quando lo smartphone si trova in tasca (grazie al sensore di prossimità), in modo da evitare tocchi involontari. Risulta sempre attiva anche senza lo switch, e questo potrebbe provocare qualche fastidio agli utenti dato che pare risultare tutt’altro che perfetta.

Dopo l’aggiornamento a OxygenOS 10.3.3, OxygenOS 10.0.6 (in Europa) o Open Beta 14 con patch di sicurezza di maggio 2020, alcuni utenti possessori di OnePlus 7 e 7 Pro hanno segnalato la scomparsa della modalità tasca dai propri smartphone. C’è però un modo semplice per riaverla, ma dovete essere in possesso dei permessi di root.

Dovete aprire il file /system/etc/feature_list su vostro OnePlus e aggiungere il seguente testo:

{

“featureName”: “OP_FEATURE_ENABLE_POCKETMODE_SWITCH”

},

Una volta fatto sarà sufficiente salvare e riavviare lo smartphone, e la modalità tasca dovrebbe ricomparire all’interno delle “Utilità” delle impostazioni di sistema. La questione sembra apparentemente riguardare solo OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, ma non è detto che non tocchi altri prodotti del marchio.