Vorreste provare l’esperienza Google Pixel, ma avete sempre rinunciato perché gli smartphone targati Big G costano troppo? Vi siete stancati di aspettare Google Pixel 4a? Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte eBay per farvi portare a casa un Google Pixel senza svenarvi: siete pronti a scoprire tutte le proposte sotto ai 350 euro?

Esperienza Google Pixel sotto i 350 euro: le migliori offerte

Nella nostra selezione di offerte sui Google Pixel ci siamo concentrati su modelli ancora attuali, escludendo di conseguenza i Pixel di prima generazione. Partendo da Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL e arrivando a Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, passando per Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL (in attesa di scoprire cosa accadrà a Google Pixel 4a), abbiamo considerato solo gli smartphone nuovi, aperti e mai usati o al massimo ricondizionati.

Offerte Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL

Offerte Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL

Offerte Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL

Fate attenzione alla garanzia che viene offerta dai rivenditori. In alcuni casi, come quelli dei Google Pixel ricondizionati, potrebbe essere inclusa la riparazione solo per un brevissimo periodo, anche di appena un mese. Vi consigliamo di consultare accuratamente le descrizioni, in modo da non incorrere in problemi o incomprensioni.

Allora, siete riusciti a trovare il vostro Google Pixel a “basso” costo tra queste offerte sotto ai 350 euro?

