Unieuro e PayPal regalano un codice sconto da 10 euro fino al 30 maggio 2020, che può essere sfruttato per acquistare moltissimi prodotti del catalogo online, tra cui figura una grande quantità di smartphone Android.

L’offerta è valida per gli utenti PayPal con conto di nazionalità italiana, con un acquisto di almeno 99 euro e solo con consegna a domicilio (niente ritiro in negozio dunque). Il codice sconto PAYPAL20 può essere inserito per acquistare tutti i prodotti del catalogo di Unieuro a eccezione dei preordini e di quelli già inclusi in volantini e speciali e risulta compatibile con altri tipi di sconti.

L’offerta è valida sia online che da app dal 01/05/2020 al 30/05/2020 per gli utenti PayPal aventi un conto di nazionalità italiana, su un acquisto minimo di 99€ e solo con consegna a domicilio. La promozione è valida su tutti i prodotti del catalogo, esclusi i prodotti presenti in volantino e negli speciali e i prodotti in preordine. Il codice sconto è valido anche su prodotti già scontati, ma non è cumulabile con altri coupon. Codice sconto rilasciato da Unieuro. In caso di problemi contattare Unieuro.

Per scoprire tutti i prodotti Android con i quali sfruttare il codice sconto PAYPAL20 potete recarvi sul sito Unieuro e sfogliare il catalogo. Non si tratta di un ribasso che sposta gli equilibri, ma sempre meglio di niente, giusto?

