Quello di lunedì 18 maggio 2020 sarà un inizio di settimana di fuoco per WINDTRE – noto operatore telefonico nazionale di rete fissa e mobile –, tra novità e proroghe nel listino delle offerte e un ulteriore tassello tecnico nella costruzione dell’identità di operatore unico.

Offerte WINDTRE: novità e proroghe in arrivo dal 18 maggio

Partiamo dal listino delle offerte di WINDTRE, che lunedì 18 maggio entrerà in vigore in versione rinnovata, tra novità, addii e proroghe.

WINDTRE Cube Large Easy Pay

Innanzitutto, WINDTRE punterà sulla convergenza fisso-mobile con la nuova proposta Cube Large Easy Pay, che – salvo successive proroghe – sarà disponibile all’attivazione fino al 21 giugno prossimo.

WINDTRE Cube Large Easy Pay comprenderà ogni mese 100 GB di traffico dati e verrà proposta al prezzo scontato di 9,99 euro al mese invece di 12,99 euro al mese ai nuovi clienti di rete mobile aventi però già attiva un’offerta Super Fibra (anche MIA Super Fibra), Internet 200 in FTTC e Internet 20 e Internet 7 in ADSL.

Come si evince dal nome, la promozione presuppone il metodo di pagamento Easy Pay, ovvero con carta di credito, domiciliazione bancaria o postale SEPA SDD, carte-conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit e DB contocarta di Deutsche Bank.

Molto meno interessante la versione non Easy Pay, che costa 12,99 euro al mese e comprende la metà dei GB, ovvero 50 GB al mese.

È previsto un costo di attivazione di 6,99 euro, scontato rispetto ai 49,99 euro a patto di mantenere l’offerta attiva per 24 mesi (i restanti 43 euro saranno rateizzati in 24 rate da 1,80 euro al mese e le rate residue andranno pagate solo in caso di recesso prima della durata contrattuale prevista).

La promozione WINDTRE Cube Large Easy Pay a 9,99 euro al mese è compatibile anche con il servizio Telefono Incluso per acquistare smartphone a rate. Il cliente può abbinare all’offerta il WebPocket 4G con rate di 0 euro al mese o anche il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite al prezzo di 10,99 euro al mese con anticipo di 19,99 euro. Senza dimenticare Alcatel TAB 3T 10 con rate a 0 euro al mese.

Proroghe per offerte con convergenza

La nuova offerta scontata non è l’unica soluzione disponibile con il meccanismo di convergenza fisso-mobile.

Rimane, infatti, la possibilità di abbinare alla Super Fibra (anche variante Internet in FTTC o ADSL) l’opzione Giga illimitati su un massimo di 3 SIM WINDTRE con lo stesso intestatario del fisso. L’opzione per i Giga illimitati spetta a fronte della convergenza con tutti i piani del portafoglio WINDTRE quali Unlimited Special, XLarge, Large, Medium, Senior, Young, Junior e Call Your Country. L’attivazione potrà essere fatta come al solito direttamente dall’app WINDTRE o dall’area clienti e sarà valida anche sulle vecchie offerte All Inclusive, Call Your Country Super e Wind Smart.

Un’altra conferma riguarda l’offerta convergente WINDTRE Unlimited Special, che mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e GB illimitati in 4.5G (mobile) a 9,99 euro al mese, da abbinare a un’offerta di linea fissa (stesso intestatario). L’offerta è disponibile sia in versione Easy Pay (con metodo di pagamento automatico) sia con addebito su normale credito residuo.

Il costo di attivazione è di 6,99 euro (49,99 euro se rimane attiva per meno di 24 mesi con pagamento Easy Pay), ai quali bisogna aggiungere 10 euro per la SIM (salvo eventuali promozioni). Si possono attivare fino a un massimo di tre SIM Unlimited Special con la stessa anagrafica della linea fissa, tutte allo stesso prezzo (9,99 euro al mese).

Per quanto riguarda i professionisti, verranno confermate la Super Fibra Professional a 21,98 euro al mese (costo di attivazione e modem inclusi), senza dimenticare la Promo PC.

Proroghe e adii offerte di rete mobile

Rimanendo nel capitolo proroghe, nel listino WINDTRE vengono confermate fino al 21 giugno anche numerose offerte di rete mobile, come le offerte Start, Medium Large, XLarge e Unlimited e le generazionali Junior, Student, Young e Senior.

Rimarrà solo fino al 24 maggio, invece, la WINDTRE Unlimited Limited Edition comprensiva di 200 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 29,99 euro con addebito su credito residuo.

Proseguono anche le offerte Call Your Country riservate ai clienti stranieri, con una novità per la Call Your Country Smart Pack, che ora comprende Huawei P40 Lite E a rate a 0 euro al mese. Call Your Country Moldavia conserverà la promozione con 100 minuti (invece di 40) verso Orange Moldavia fino al prossimo 22 novembre.

Passando agli addii, dal 18 Maggio 2020 non saranno però più attivabili le offerte Student EDU e Young EDU, sia in versione con addebito su credito residuo che con Easy Pay. Saluterà anche la la Cube Limited Edition su credito residuo.

Smartphone con WINDTRE (cash o a rate)

Per quanto riguarda l’acquisto di smartphone con WINDTRE, al netto della promozione descritta nei giorni addietro, ci osno soluzioni sia per chi voglia acquistare in un’unica soluzione, sia per chi preferisca rateizzare il pagamento.

Ecco gli smartphone (e tablet) acquistabili con pagamento in un’unica soluzione o a rate con Telefono incluso (riservato ai nuovi o già clienti con offerta Easy Pay, con costo di attivazione di 3 euro):

I prezzi delle rate mensili ovviamente varieranno in ragione dell’offerta abbinata.

Non mancano soluzioni per i professionisti (con servizio RELOAD):

Apple AirPods 2 inclusi con la Professional World o a 1,99 euro al mese con la Professional Full

OPPO Find X2 Neo a rate a partire da 9,99 euro al mese

Samsung Galaxy A41 a partire da 1,99 euro al mese, Xiaomi Mi 10 Lite da 3,99 euro al mese, Oppo A91 a partire da 2,99 euro al mese, TCL 10L a partire da 1,99 euro al mese, Huawei P40 LiteE e P Smart 2020 a partire da 0,99 euro al mese.

WINDTRE: novità sulle portabilità

Da lunedì 18 maggio ci saranno anche altre novità importanti per WINDTRE come operatore unico (OLO), che investiranno le portabilità e la gestione SIM dei già clienti WINDTRE.

Innanzitutto, i passaggi interni (ovvero WINDTRE – ex Wind – ex TRE) non saranno comunicati agli altri operatori, in pratica non si farà più distinzione in base al precedente operatore, ma si parlerà esclusivamente di WINDTRE in sede di portabilità in uscita. Questo significa che tutte le SIM appartenenti all’operatore, quindi sia con seriale ICCID della SIM che inizia con 893988 (ex Wind) e 893999 (ex Tre), potranno finalizzare la portabilità del numero selezionando l’unica voce dedicata a WINDTRE. La novità è già comparsa in fase di test sui siti di Kena Mobile e ho. Mobile. In alcuni casi la voce unica verrà usata anche per le portabilità da Very Mobile.

A proposito di Very Mobile, dal 7 maggio non è più possibile la portabilità “interna” da numerazioni WINDTRE ex Tre (seriale iniziale 893999), ma dal 18 maggio sarà di nuovo possibile attivando una nuova SIM.

Infine, i già clienti delle linee ex Tre potranno cambiare offerta verso WINDTRE solo attraverso il nuovo processo detto di “SOFT MIGRATION” presso un punto vendita, mentre non è più possibile effettuare la portabilità su SIM già attiva WINDTRE con ex brand 3 provenendo da qualsiasi operatore.

