OPPO ha in serbo una sorpresa – anzi, una doppia sorpresa – per tutti i clienti che stanno pensando di acquistare uno smartphone: coloro che acquisteranno Find X2 Neo ovvero Find X2 Lite, che arriveranno prossimamente in negozio, potranno ottenere gratuitamente in regalo un paio di accessori.

Come ottenere il doppio regalo di OPPO

Come anticipato, chiunque acquisterà fino al 24 maggio 2020 uno smartphone tra OPPO Find X2 Neo o Find X2 Lite riceverà in omaggio gli auricolari Bluetooth OPPO Enco, a cui si aggiunge solo per un periodo limitato anche lo speaker Bluetooth OPPO.

A tale scopo è già possibile registrarsi al sito www.oppopromo.it, dopodiché, nel periodo 25 maggio – 10 luglio, in caso di eventuale acquisto di uno dei due smartphone, si potrà accedere di nuovo al sito per poter caricare la relativa prova di acquisto, concludendo la registrazione e ricevere:

OPPO Bluetooth speaker + OPPO Enco Free per l’acquisto di OPPO Find X2 Neo;

per l’acquisto di OPPO Find X2 Neo; OPPO Bluetooth speaker + OPPO Enco W31 per l’acquisto di OPPO Find X2 Lite.

Se il cliente si registrerà invece dal 25 maggio, caricando la prova di acquisto e concludendo la registrazione di Find X2 Neo oppure Find X2 Lite entro il 10 luglio 2020 riceverà invece:

OPPO Enco Free per l’acquisto di OPPO Find X2 Neo;

per l’acquisto di OPPO Find X2 Neo; OPPO Enco W31 per l’acquisto di OPPO Find X2 Lite.

Vi ricordiamo che la promozione OPPO è valida per tutti i canali di vendita – e a breve arriverà sul canale di vendita TIM -, includendo anche acquisti degli smartphone a rate. Se volete ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa, potete visitare la pagina dedicata e leggere attentamente il relativo regolamento.