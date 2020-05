WINDTRE ha appena lanciato una nuova campagna SMS dedicata ad alcuni clienti selezionati, invitati ad acquistare alcuni smartphone a rate e in offerta sul listino del programma telefono incluso di WINDTRE MIA. Vediamo cosa c’è da sapere.

WINDTRE offre smartphone scontati a rate ad alcuni clienti

Su segnalazione di MondoMobileWeb, emerge che l’operatore sta inviando delle comunicazioni via SMS in cui offre uno sconto sull’acquisto a rate di alcuni smartphone. Ad esempio, viene proposto un Samsung Galaxy A10, acquistabile a rate zero pagando solo un anticipo di 29,99 euro. Ma tali offerte di WINDTRE potrebbero variare a seconda dei clienti selezionati, con prezzi e smartphone differenti.

In ogni caso, l’offerta Telefono Incluso del piano MIA dell’operatore congiunto prevede un contributo iniziale variabile a cui si aggiunge una rateizzazione di varia entità della durata di 30 rate mensili con in più un costo di attivazione di 3 euro, ma nessuna rata finale da pagare.

Ricordiamo che la sottoscrizione di questa formula necessita dell’addebito su carta di credito o conto corrente, a seconda degli smartphone scelti e che, in questo caso, può essere completata nei negozi WINDTRE, come specificato nell’SMS relativo.