Very Mobile lancia la sua prima offerta winback destinata agli ex-clienti di WINDTRE e lo fa in grande stile proponendo loro un pacchetto a dir poco straordinario, sia per contenuti che prezzo.

L’offerta che Very Mobile sta proponendo agli ex-clienti di WINDTRE passati ad altri operatori include minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati internet in 4G+ (30 Mbps in download e upload) sotto rete WINDTRE al costo di appena 4,99 euro al mese.

Notizie Very esclusive!!! Solo per te 4.99 euro al mese, 50 Giga, Minuti e SMS illimitati. SIM e Attivazione 5 euro con spedizione GRATUITA comodamente a casa tua. Hai tempo fino al 20 Maggio 2020. Per info su come attivare, costi e privacy vai su verymobile.it/c/very-499-50

L’offerta quindi è di quelle da far venire l’acquolina in bocca perché a soli 5 euro mette a disposizione un pacchetto ricco e completo. Sfortunatamente però è attivabile solamente da alcuni ex-clienti di WINDTRE selezionati tramite SMS, ragion per cui non è attivabile liberamente da chiunque.

Consigliamo quindi a tutti gli ex-clienti di WINDTRE di tenere d’occhio gli SMS perché potrebbe arrivargliene uno con l’offerta winback in questione in qualsiasi momento. Chi di voi non vedrebbe l’ora di attivarla?

