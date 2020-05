TIM, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha confermato anche per il mese di maggio 2020 una serie di opzioni e servizi aggiuntivi che possono essere attivati – in particolare nei negozi – dai già clienti per ottenere minuti, SMS e GB aggiuntivi.

Se questa mattina vi abbiamo parlato dell’aggiornamento di TIM Business per Android, passiamo adesso alle opzioni e ai servizi che i clienti TIM possono attivare per arricchire il proprio bundle mensile (delle offerte per i già clienti ci eravamo già occupati a tempo debito).

TIM: opzioni e promozioni

Partiamo dalle opzioni aggiuntive e, in particolare, dalle opzioni “50 Giga“, disponibili in varie versioni accomunate dalla possibilità di aggiungere ogni mese, per un periodo di tempo limitato, 50 GB di traffico dati alla propria offerta attiva.

Di queste opzioni vi avevamo già parlato in precedenza, sappiate comunque che TIM 50 Giga White costa 1,99 euro al mese per 3 mesi, 50 Giga Green costa invece 2,99 euro al mese, anch’essa per 3 mesi. In entrambi i casi i 50 GB messi a disposizione prevedono una velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload, con video in qualità SD.

Ad altri clienti potrebbero essere proposte anche la TIM 50 Giga Black, a 1,99/2,99 euro al mese per un anno, oppure la Promo 50 Giga x3 (50 GB gratis al mese per 3 mesi), la Promo 50 Giga x12 (50 Giga gratis al mese per 12 mesi o a 1,99 euro al mese).

Tra le altre possibili promozioni a tempo limitato ricordiamo la 5 Giga x Te, con 5 GB per 2 settimane a 4,99 euro.

Inoltre, per il mese di maggio 2020 sono disponibili anche delle opzioni aggiuntive che prevedono solo bundle di chiamate o SMS, tra cui: TIM Senza Limiti Medium, con chiamate illimitate verso tutti al costo di 3 euro al mese per 12 mesi; TIM xTe Minuti Red, con chiamate illimitate verso tutti a 4,99 euro al mese valide per 3 mesi; TIM 1000 SMS xTe, con 1000 SMS verso tutti a 1,99 euro al mese per 3 mesi.

Senza dimenticare l’opzione per la navigazione sicura Safe Web, disponibile in versione standard, in versione Plus a 1,99 euro al mese per alcuni già clienti e anche in versioni personalizzate, come: TIM Safe Web xTe, che regala il primo mese e poi costa 1,99 euro al mese; TIM Safe Web promozione a 0,99 euro al mese con il promo mese di prova gratuita. Il servizio disabilita automaticamente anche i servizi a pagamento.

TIM Safe Web potrebbe essere proposta anche in abbinamento ad altre offerte, come il bundle TIM Social & Chat + Safe Web a 1,99 euro al mese per 12 mesi, con navigazione illimitata gratis sui servizi di social e chat e la navigazione sicura. Oppure il bundle 50 Giga + Safe Web a 4,99 euro al mese per 12 mesi (con le stesse limitazioni di velocità viste sopra).

I servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM da 0,49 euro al mese potrebbero essere offerti in Promo per 6 mesi a 2,90 euro e poi a 1,59 euro al mese.

Per chi avesse uno smartphone 5G e vivesse in una zona già coperta, c’è anche l’opzione 5G ON xTe che, al costo di 5 euro con contributo di attivazione gratuito, abilita alla navigazione 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload.

TIM Opzione Svizzera, invece, prevede 500 minuti e 5 GB di traffico dati validi in roaming in Svizzera e 50 minuti di chiamate valide dall’Italia verso la Svizzera al costo di 5 euro al mese.

Altre promozioni proseguono anche per i servizi di streaming di TIM: TIMVISION verrà proposto ad alcuni clienti in Supersconto 2 mesi a 0,99 euro al mese (poi 5 euro al mese per sempre); TIMMUSIC & Giga Plus include TIMMUSIC Platinum e 3 GB aggiuntivi a 2,99 euro al mese.

Infine, proseguono anche le opzioni I Love Games Promo con download illimitato al costo di 1 euro ogni settimana per 1 mese, poi a 2 euro ogni settimana, e l’opzione Doctor TIM Mobile xTE al costo di 2 euro al mese con 1 euro di costo di attivazione, anziché 3 euro.

TIM: offerte solo dati

In mezzo a tutte queste opzioni e servizi aggiuntivi c’è spazio anche per qualche offerta solo dati della gamma Supergiga:

Supergiga 20 comprende 20 GB (di cui 5 GB validi in roaming UE) a 9,99 euro al mese;

comprende 20 GB (di cui 5 GB validi in roaming UE) a 9,99 euro al mese; Supergiga 30 Extra aggiunge 30 GB (di cui 3 GB ulteriori validi in UE) alla Supergiga 20 a 3 euro al mese;

aggiunge 30 GB (di cui 3 GB ulteriori validi in UE) alla Supergiga 20 a 3 euro al mese; Supergiga 50 comprende 50 GB (di cui 8 GB validi in roaming UE) a 13,99 euro al mese.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche