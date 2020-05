TIM si prepara a un mese di maggio ricco di proposte per i già clienti, con tante offerte disponibili tra novità e ritorni; tra queste anche le nuove promozioni TIM xTE, ma non solo.

Partiamo quindi con una conferma: anche per il mese di maggio 2020 ci saranno le opzioni di TIM per ottenere 500 GB al mese di traffico internet in più; ecco le offerte relative:

Giga Illimitati Green: 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 1,99 euro al mese (1 GB anche in Roaming UE);

Giga Illimitati Red: 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 2,99 euro al mese (2 GB anche in Roaming UE);

Giga Illimitati White: 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 4,99 euro al mese (2,5 GB anche in Roaming UE);

Giga Illimitati Black: 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 9,99 euro al mese (5 GB anche in Roaming UE);

Giga Illimitati Silver: 500 GB in 4G e streaming video in qualità HD a 14,99 euro al mese (8 GB anche in Roaming UE);

Giga Illimitati Gold: 500 GB in 4G e streaming video in qualità HD a 19,99 euro al mese (10 GB anche in Roaming UE).

Ecco le TIM xTE da 7,99 Euro al mese

Arrivano anche le nuove offerte TIM xTE, una gamma di offerte composta da TIM xTe 10M, xTe 15 L, xTE 30 X, xTE 50 M, xTE 50 L, xTE 50 UP e con costi a partire da 7,99 Euro (e costo di attivazione gratuito): potete trovare tutti i dettagli relativi a queste offerte nel nostro articolo dedicato.

In aggiunta a quanto sopra, per alcuni clienti sarà disponibile anche TIM xTE Unlimited Pro, con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e GB illimitati di traffico internet mobile in 2G, 3G, 4G e 5G (di cui 12 GB sono validi anche nei Paesi dell’Unione Europea) a 24,99 euro al mese.

Altre offerte TIM a partire da 4,99 Euro al mese

Altre offerte disponibili fanno parte della gamma Easy, ecco i dettagli:

Tim Entry M: minuti illimitati e 1 GB di traffico internet (da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) a 4,99 euro al mese;

Tim Easy S: minuti illimitati, navigazione illimitata nei social e nelle chat più popolari e 10 GB di traffico internet a 7,99 euro al mese. Se il cliente attiva Tim Ricarica Automatica entro 60 giorni avrà ogni mese 20 GB anziché 10 GB di traffico internet;

Tim Easy M: minuti illimitati, navigazione illimitata nei social e nelle chat più popolari e 20 GB di traffico internet a 7,99 euro al mese. Se il cliente attiva Tim Ricarica Automatica entro 60 giorni avrà ogni mese 40 GB anziché 20 GB di traffico internet;

Tim Easy L: minuti illimitati, SMS illimitati, navigazione illimitata nei social e nelle chat più popolari e 20 GB di traffico internet a 16,99 euro al mese. Se il cliente attiva Tim Ricarica Automatica entro 60 giorni avrà ogni mese 40 GB anziché 20 GB di traffico internet;

Tim Easy XL: minuti illimitati, SMS illimitati, navigazione illimitata nei social e nelle chat più popolari e 30 GB di traffico internet a 22,99 euro al mese. Se il cliente attiva Tim Ricarica Automatica entro 60 giorni avrà ogni mese 60 GB anziché 30 GB di traffico internet; visione Video in Ultra HD se c’è copertura;

Tim 15 Infinity Plus: minuti illimitati e 30 GB di traffico internet a 15 euro al mese. Se il cliente attiva Tim Ricarica Automatica entro 60 giorni avrà ogni mese 60 GB anziché 30 GB di traffico internet.

Continuano a risultare disponibili da dicembre le offerte che permettono di sfruttare GB illimitati su alcune applicazioni specifiche:

Musica XTe: permette di ascoltare musica in streaming senza consumare GB sulle principali app musicali a 1,99 euro al mese;

Games XTe: permette di giocare senza consumare GB sulle principali app di gaming online a 2,99 euro al mese;

Chat e Social XTe: permette di navigare senza limiti sulle principali app social e messaggistica a 1,99 euro al mese per 12 mesi;

Video XTe: permette di guardare video senza consumare GB sulle principali app di streaming video a 5,99 euro al mese.

