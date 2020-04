Siete clienti TIM? A maggio l’operatore potrebbe proporvi un’opzione potenzialmente interessante per coloro che fanno molte chiamate. TIM xTE Minute Red prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali al costo di 4,99 euro al mese.

Al momento dell’adesione verranno prelevati i 4,99 euro per coprire il primo mese e nel caso in cui non venisse disabilitato il rinnovo automatico questa viene disattivata allo scoccare dei tre rinnovi consecutivi, ciascuno dei quali costa, appunto, 4,99 euro. TIM xTE Minute Red non può rimanere attiva per più di tre mesi complessivi.

Allo stato attuale non sappiamo se TIM xTE Minute Red verrà proposta tramite SMS, sappiamo però che la si potrà attivare tramite App MyTIM, nei negozi TIM, dall’Area Fai Da Te MyTIM del sito ufficiale, dall’IVR 40916 o tramite il servizio clienti dell’operatore.

Le informazioni di cui disponiamo attualmente dicono inoltre che non potrà essere essere attivata da tutti i clienti ma solo da quelli selezionati dall’operatore, non prevederà costi di attivazione e il beneficio dei minuti illimitati è spendibile anche in roaming nelle nazioni dell’UE verso numeri italiani e dei Paesi membri.

Insieme a questa promozione l’operatore potrebbe proporre TIM Senza Limiti Medium, promozione solo voce con minuti illimitati verso tutti da 3 euro al mese con attivazione gratuita ed una durata complessiva di 12 mesi.