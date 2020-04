TIM ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata ad alcuni suoi clienti selezionati ed in virtù della quale a questi viene offerta la possibilità di attivare l’opzione 1000 SMS xTe per tre mesi.

Si tratta di un’opzione che prevede il pagamento di 1,99 euro al mese (con addebito su credito residuo) e che mette a disposizione dell’utente 1.000 SMS da inviare sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea.

TIM propone 1000 SMS xTe a 1,99 euro

I clienti selezionati dall’operatore stanno ricevendo il seguente messaggio che li informa della disponibilità di questa offerta:

Non perdere 1000 SMS xTE. Ogni mese 1000 SMS, sia in Italia che nei Paesi UE, a 1,99 euro al mese. L’offerta dura 3 mesi poi si disattiva. Attiva rispondendo SI o vai nella sezione Offerte per te dell’app.tim.it/mytim

Alla scadenza dei tre mesi, la promozione si disattiverà automaticamente e senza costi aggiuntivi per l’utente.

La sua attivazione (che potrebbe essere disponibile anche per clienti non avvisati dall’operatore) può essere effettuata dalla sezione dedicata nell’App MyTIM, dall’area Fai da Te del sito dell’operatore o recandosi in uno dei suoi negozi

