Da oggi Kena Mobile ha deciso di estendere due delle proposte più vantaggiose ai clienti ho. Mobile. Nulla di nuovo: TIM, che controlla Kena Mobile, fa quindi la “guerra” a Vodafone, che a sua volta controlla ho. Mobile. A trarne vantaggio sono i consumatori, che trasferendo il numero dal primo al secondo gestore possono sottoscrivere la Kena Voce 4,99 SMS.

Kena Voce 4,99 SMS è composta da minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 50 MB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download a 4,99 euro al mese. Magari non si tratta di un’offerta che mette d’accordo tutti per il quantitativo esiguo di traffico dati, ma certamente può essere allettante per quei profili che sfruttano molto poco le app connesse alla rete.

Non sono previsti costi di attivazione, solo una ricarica contestuale all’adesione sufficiente a pagare il primo mese del pacchetto. Kena Voce 4,99 SMS può essere richiesta attraverso questa pagina dagli attuali clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali, ai quali si aggrega adesso la platea di clienti ho. Mobile.

Per i profili più assetati di connessione dati c’è Kena 5,99 che prevede minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download a 5,99 euro al mese: i clienti ho. Mobile, Iliad e di alcuni operatori virtuali possono attivarla a questo indirizzo.