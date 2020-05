In queste ore Google sta testando una nuova funzione all’interno di YouTube per mostrare i risultati di ricerca web in-app, mentre Microsoft integra il pannello “Collezioni” all’interno dell’ultima beta di Microsoft Edge.

Novità YouTube 15.20.33

Com’è possibile notare dalla immagine qui sotto, alcuni utenti hanno iniziato a notare la comparsa di alcuni risultati di ricerca web direttamente all’interno dell’applicazione YouTube per Android. Infatti, subito dopo i primi risultati video, è ben visibile una nuova scheda “risultati dal web” in cui gli utenti possono accedere rapidamente ad una pagina web contenente la risposta alla query di ricerca.

Allo stato attuale non ci è stato possibile testare la feature sui terminali presenti in redazione, pertanto riteniamo che si tratti di un test di Google la cui finalità è quella di permettere ai propri utenti di accedere alle informazioni più pertinenti in formato testuale anche all’interno di Youtube.

Come aggiornare YouTube

I risultati di ricerca web all’interno di YouTube sembrano dipendere da un aggiornamento lato server, anche se riteniamo requisito essenziale essere in possesso dell’ultima versione disponibile di YouTube. L’app può essere scaricata rapidamente dal badge del Play Store qui in basso.

Novità Microsoft Edge Beta 45.04

La versione beta 45.04.24.4994 di Microsoft Edge Beta inizia a mostrare il pannello “Collezioni“. In questa sezione della interfaccia utente è possibile salvare link, video, immagini e qualsiasi altro tipo di informazione che non si vuole perdere per strada.

Utilizzando il proprio account Microsoft sarà inoltre possibile sincronizzare le Collezioni con gli altri dispositivi muniti di Microsoft Edge, mentre come riportato dai colleghi di Techdows pare che la feature sia disponibile tramite un aggiornamento lato server ma purtroppo non ci è stato modo di verificare la presenza del menu anche sulla beta disponibile sui dispositivi in redazione.

Per accedere al menu Collezioni basta tappare i tre tasti orizzontali nella barra inferiore e da qui creare una nuova Collezione dando ad essa un nome. Fatto ciò sarà poi possibile aggiungere all’interno di essa qualsiasi contenuto web tappando poi sulla voce “Aggiungi alla Collezione”.

Come aggiornare Microsoft Edge Beta

Il menu “Collezioni” di Microsoft Edge è disponibile solo sul canale beta dell’applicazione ed è probabile che si tratti di un aggiornamento lato server legato all’installazione dell’ultima built beta disponibile, pertanto vi consigliamo di scaricarla tramite questo link di APK Mirror.