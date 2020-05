Quando è stata lanciata sul mercato indiano nei primi mesi del 2018, Xiaomi Mi TV4 55″ utilizzava una versione AOSP di Android sulla quale era installata l’interfaccia personalizzata Patchwall. Successivamente Xiaomi ha lanciato, sempre nel 2018, nuovi modelli basati questa volta su Android TV, un sistema più adatto ai mercati internazionali.

In occasione della presentazione Xiaomi promise di aggiornare i due modelli “base” da 32 e 43 pollici, dimenticandosi a quanto pare di menzionare il più costoso modello da 55 pollici. Sembra però, ma il condizionale è ancora d’obbligo, che le cose stiano per cambiare.

Un utente indiano ha infatti provato a contattare il servizio assistenza indiano di Xiaomi, chiedendo lumi in merito a un possibile aggiornamento ad Android TV. Il tecnico che ha risposto ha confermato, come si può leggere nell’immagine sottostante, che il team di sviluppo è al lavoro per portare Android TV su Mi TV 4 da 55 pollici.

Una volta completata la fase di test l’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato, in maniera graduale, su tutte le TV interessate. Ricordiamo che grazie ad Android TV sarà possibile semplificare l’installazione di applicazioni, vista la presenza del Play Store. Da segnalare inoltre la presenza di app molto utilizzate come YouTube e Google Assistant, oltre al supporto a Chromecast.

Non è chiaro se l’aggiornamento porterà il supporto a Netflix, assente sui modelli da 32 e 43 pollici che hanno ricevuto l’aggiornamento nel corso del 2019. Vi ricordiamo di prendere queste indicazioni con il beneficio del dubbio, visto che non sarebbe la prima volta che un Customer Care fornisce indicazioni fuorvianti.