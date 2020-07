L’arrivo della MIUI 12 ha svelato un gran numero di novità per quanto riguarda la personalizzazione di Android, fra cui un’applicazione Fotocamera tutta nuova e con funzioni decisamente interessanti. In queste ore il teardown dell’APK dell’applicazione Fotocamera presente nella beta cinese della MIUI 12, svela che il team di sviluppo di Xiaomi sta lavorando alla funzione AI Shutter.

Funzione simile a Top Shot di Google

Da quel che è possibile scoprire dalle descrizioni relative alle stringhe di codice presenti nell’APK, AI Shutter avrà un comportamento che ricorda in tutto e per tutto la funzione Top Shot dell’applicazione Google Fotocamera presente negli smartphone Google Pixel. L’idea di Xiaomi è quella di utilizzare il machine learning per individuare automaticamente il migliore scatto immortalato durante una foto.

<string name=”pref_camera_ai_shutter_description”>Select best moment automatically when pressing the shutter button</string>

<string name=”name_camera_ai_shutter_title”>AI shutter</string>

L’applicazione si occuperà di selezionare la migliore foto fra quelle presenti in una serie di scatti registrati a seguito della pressione del tasto virtuale di scatto. Questo permetterà agli utenti di preoccuparsi meno di trovare il timing perfetto per scattare una foto, lasciando al telefono l’onere di selezionare il miglior scatto.

AI Shutter dovrebbe essere implementata come opzione da attivare a piacimento all’interno dell’applicazione Fotocamera della MIUI 12, lasciando così all’utente piena libertà di scegliere la migliore foto fra quelle scattate in sequenza.

