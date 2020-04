Nel corso dell’evento in cui è stata presentata la nuova interfaccia MIUI 12 sono state annunciate alcune delle novità presenti nella ROM, anche se il tempo non ha permesso di condividere tutte le novità.

Tra queste troviamo la versione rinnovata di MIUI Fotocamera, presentata in maniera più approfondita grazie a un breve video che mostra le principali novità della nuova applicazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di conferme di quanto anticipato nei giorni scorsi, mentre alcune sono novità assolute.

Sarà dunque possibile personalizzare l’interfaccia dell’applicazione, scegliendo tra cinque diversi accenti di colore, così come modificare il layout dei comandi a cui è possibile accedere nella parte alta dell’interfaccia. Gli utenti potranno quindi scegliere quali pulsanti includere e quali no, così da avere solo quelli che risultano essenziali per le proprie necessità.

Nuovi anche i suoni dell’otturatore con la possibilità di scegliere tra quattro diverse impostazioni, rimane la possibilità di disattivare completamente il suono al momento dello scatto. Tra le altre novità che troveremo nella MIUI Fotocamera ci sono Magic Kaleidoscope e Magic Clone (che permette a un soggetto di comparire in diverse posizioni nell’immagine).

Sarà poi possibile personalizzare il pulsante di scatto: pressione singola per lo scatto e prolungata per i video o per una raffica di scatti. Alcune funzioni saranno ovviamente specifiche per i dispositivi, come lo zoom 50X o l’utilizzo dei sensori da 108 megapixel, a seconda delle caratteristiche hardware.

Il rollout di MIUI Fotocamera seguirà pedissequamente quello di MIUI 12 China beta e successivamente arriverà nelle versioni stabili. Ecco dunque il calendario e i modelli interessati, ovviamente relativo ai modelli cinesi.

Aprile 2020: Xiaomi Mi 9, Mi 9 Explorer Edition, Mi 9 Pro 5G, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Mi CC9 Pro, Mi 9 SE, Redmi Note 7 Pro, Mi CC9, Redmi Note 8 Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom Edition.

Maggio 2020: Redmi Note 7, Mi 8, Mi 8 Explorer, Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8 SE;

Giugno 2020: Mi 10 Youth Edition, Redmi K30 5G, Redmi K30 4G, Redmi K20, Mi CC9e, Redmi 8A, Redmi 8, Redmi 7A, Redmi 7.