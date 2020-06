Nella giornata di oggi, 19 giugno 2020, l’operatore telefonico WINDTRE annuncia la nuova edizione dell’offerta Young Summer Edition dedicata ai clienti under 30. Con la nuova attivazione i clienti avranno così a disposizione giga illimitati o 100 GB al mese per tutta l’estate a cui si aggiunge anche uno sconto sul costo per i primi 3 mesi.

Tanti giga al mese per i nuovi clienti

Da oggi e fino al prossimo 26 luglio 2020, i clienti interessati a questa offerta – ovviamente solo se under 30 -, potranno attivarla comodamente tramite il sito online dell’operatore oppure recandosi in uno dei tanti centri WINDTRE presenti nelle nostre città.

WINDTRE Young Summer Edition, con addebito su credito residuo, offre agli utenti minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 40 GB al costo promozionale di 9,99 euro al mese per i primi 3 mesi, per passare poi a 11,99 euro.

Invece, per la versione dell’offerta su credito residuo e per le attivazioni da oggi fino al prossimo 26 luglio, saranno disponibili 100 GB in più al mese che verranno automaticamente disattivati entro il prossimo 20 settembre 2020 o in caso di disattivazione dell’offerta.

Ricordiamo che l’offerta Young Summer Edition non sarà disponibile a chi è già cliente WINDTRE, ma solo per i nuovi clienti fino a 30 anni di età. L’attivazione dell’offerta avrà un costo di 6,99 euro a cui andrà aggiunto il costo della SIM pari a 10 euro.