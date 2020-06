Non è durata molto la pace per gli utenti Wind e Tre, da qualche mese riuniti sotto il nuovo brand WINDTRE. Sta per arrivare la prima mazzata, che dal 13 luglio colpirà alcuni utenti dei due ex brand.

Tornano dunque le tanto odiate rimodulazioni, con una serie di messaggi che al momento sembra essere destinata principalmente ai clienti Wind. La rimodulazione è particolarmente onerosa, visto che in alcuni casi arriva a 4 euro e in ogni caso comporta il cambiamento dell’offerta verso una delle proposte della serie WINDTRE MIA Special Edition.

“Modifiche contratto: dal 13 Luglio 2020, la tua offerta cambia in MIA 40 – Special Edition a causa dell’insostenibilità economica dell’utilizzo del tuo attuale piano. Hai Min. Illimitati e 40 GB, al costo di 10.99E/mese. Al termine del traffico dati incluso: 1GB aggiuntivo a 0,99E/giorno. Per maggiori dettagli sull’offerta clicca su windtre.it/mia-se2 Diritto di recesso entro il 12 Luglio 2020 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. Per info su recesso vai su windtre.it/recesso.“

Questo è uno dei messaggi che stanno raggiungendo in queste ore gli utenti interessati dalla rimodulazione, mentre ad altri viene proposta MIA 40 Special Edition con minuti illimitati, 300 SMS e 40 GB a 8,99 euro al mese. Dalle prime segnalazioni sembra che gli aumenti tocchino i 4 euro al mese ma non è escluso che possano esserci rincari più onerosi, soprattutto per chi aveva offerte particolarmente vantaggiose.

Per gli utenti WINDTRE resta ovviamente aperta la possibilità di recedere dal contratto senza alcuna penale inviando una richiesta di recesso per modifica delle condizioni contrattuali o più semplicemente cambiando operatore, anche in questo caso senza costi da sostenere.