In queste ore WINDTRE aggiorna alcune offerte indirizzate a chi è già cliente dell’operatore mobile, con nuove opzioni aggiuntive e diverse novità ai listini prezzi. Infatti, a partire dal prossimo 22 maggio 2020, alcuni clienti WINDTRE ancora oggi rimasti ancorati al vecchio database dell’operatore Tre, potranno godere delle nuove opzioni solo dati con rinnovo mensile e senza costo di attivazione.

Novità e offerte per chi è già cliente

Stiamo parlando dei piani 8 Giga Per Te a 3,99 euro al mese, 15 Giga Per Te a 5,99 euro al mese, 30 Giga Per Te a 7,99 euro al mese e 100 Giga Per Te a 14,99 euro al mese. Tutte le offerte in questione prevedono il rinnovo automatico mensile su credito residuo oppure tramite il sistema di pagamento già in uso. L’attivazione resterà completamente gratuita solo per i clienti in target.

Nel caso in cui si dovesse sforare il bundle di giga presenti nella propria offerta, il traffico verrà tariffato a 20 centesimi di euro per ogni 20 MB senza scatto di apertura sessione. Fino al prossimo 31 maggio 2020, invece, continueranno ad essere validi i piani 100 Giga x Te Special e 100 Giga Spring Edition attivabili solo da clienti in target e presso alcuni rivenditori aderenti.

Fino al 31 maggio 2020 WINDTRE proroga Minuti Illimitati per Te a 5 euro al mese, 3 Giga per Te a 4 euro al mese, 6 Giga per Te a 6 euro al mese, 10 Giga per Te a 7 euro al mese, 30 Giga per Te a 9,99 euro al mese e 60 Giga per Te a 14,99 euro al mese.

Le offerte MIA e Call Your Country continueranno fino al prossimo 8 giugno 2020, salvo cambiamenti, con la presenza di bundle e prezzi personalizzati. Sono infatti disponibili 180 combinazioni differenti che prevedono la possibilità di scegliere minuti illimitati, 500 SMS e traffico dati variabile, ovviamente in base al costo dell’offerta.

Da oggi 19 maggio 2020, chi è già cliente WINDTRE con MIA Telefono Incluso può acquistare uno smartphone a rate anche tramite finanziamento Compass e non solo con Findomestic, mentre sempre da oggi sono inseriti a listino i seguenti smartphone:

