E così, anche WhatsApp sta iniziando a supportare le risposte rapide su Android. Disponibile per il momento solo per alcuni utenti tedeschi, tale funzione è in fase di rilascio proprio in queste ore.

Le risposte rapide di WhatsApp

Che alcune app di messaggistica degli smartphone Android fossero compatibili con le risposte rapide non è affatto una novità. L’app di messaggistica di casa Facebook, tuttavia, finora non ha abbracciato tale funzione nel nostro Paese, certamente utile in vari casi.

Disponibili esclusivamente in lingua inglese fino a poco fa, tali risposte rapide cominciano ora a raggiungere anche gli utenti tedeschi, che ne segnalano l’avvistamento proprio in queste ore.

Come visibile dallo screenshot che segue, si tratta di una funzione comoda per risposte secche, basata sull’intervento dell’intelligenza artificiale, e utile ad esempio per un semplice “Grazie”, “Va bene”, o messaggi simili, in tal caso con tre opzioni.

Come anticipato, non si tratta di una funzione rilasciata ufficialmente dal team di sviluppo di WhatsApp, ma la potremmo vedere espandersi prossimamente, difficilmente in tempi brevi anche da noi.

Fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se per voi è utile o meno.