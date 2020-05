Il team di sviluppo di WhatsApp Beta continua a lavorare alacremente alle prossime feature che troveranno posto nel client ufficiale. In queste ore la compagnia rende disponibile la versione beta 2.20.152 che, come vedremo, continua ad affinare alcune funzioni di cui abbiamo già discusso e non solo.

Arriva il menu dispositivi collegati

Nello specifico, dopo aver visto gli avanzamenti relativi al supporto multi device nella beta 2.20.143, la società introduce per la prima volta la schermata “dispositivi collegati“. Da come si può notare dall’immagine relativa alla nuova sezione, l’utente potrà aggiungere un dispositivo secondario per “inviare o ricevere messaggi dal browser, dal computer o tramite Facebook Portal“.

Allo stato attuale non ci sono indicazioni esplicite circa la possibilità di connettere più dispositivi al proprio account WhatsApp, ma è abbastanza plausibile che la funzione verrà aggiornata nelle prossime versioni beta per abilitare questa funzione.

Allo stato attuale la schermata dei dispositivi collegati è presente all’interno della beta 2.20.152 ma non è attiva, il che ci fa presumere che il team di sviluppo provvederà alla sua completa implementazione solo nelle prossime release. Al momento la versione installata sui dispositivi presenti in redazione non presenta ancora il menu protagonista della news, pertanto è possibile che i colleghi di Wabetainfo l’abbiano attivata in qualche modo.

Come scaricare WhatsApp Beta 2.20.152

La versione beta 2.20.152 di WhatsApp è disponibile come aggiornamento su Google Play Store se siete già iscritti al canale di beta testing, oppure installando l’APK tramite questo link di APK Mirror.