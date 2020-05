Con un post sul blog ufficiale il team di Xiaomi ha annunciato di avere avviato la ricerca di tester per la MIUI 12 Global Stable Beta ROM su Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T e Xiaomi Mi 9T Pro.

Xiaomi ci tiene a precisare che i tester selezionati proveranno solo la ROM Beta Stabile globale e, una volta compilato il modulo di richiesta (lo trovate seguendo questo link), potranno collegarsi all’apposito gruppo su Telegram.

I possessori di Xiaomi Mi 9, Mi 9T e Mi 9T Pro iniziano a testare MIUI 12

Il colosso asiatico ha dato tempo fino al 18 maggio agli utenti per proporre la propria candidatura ed i dispositivi supportati sono quelli con le seguenti versioni:

“MI” ossia Global Version-11.X.X.X(***MI**)

“IN” ossia Indian Version-11.X.X.X(***IN**)

“EU” ossia Europe Version-11.X.X.X(***EU**)

“RU” ossia Russian Version-11.X.X.X(***RU**)

“ID” ossia Indonesian Version-11.X.X.X(***ID**)

Per quanto riguarda i requisiti per chi desidera proporre la propria candidatura, è necessario usare lo smartphone (in modo da poter inviare agli sviluppatori segnalazioni e suggerimenti), avere una certa esperienza con gli strumenti per flashare le ROM ed essere disposti a convivere con dei bug (anche di un certo rilievo), in quanto è riuscire a scovarli ed eliminarli lo scopo di programmi come questo.