L’app Album di Sony per smartphone Xperia è sempre stata una delle applicazioni più apprezzate su questi dispositivi, ma negli anni abbiamo visto come la compagnia giapponese ha gradualmente ritirato un buon numero delle sue stesse app dal mercato e, a quanto pare, l’app Album potrebbe essere la prossima.

Sembrerebbe infatti che i possessori di Xperia 1 II non abbiano trovato questa applicazione preinstallata sui loro smartphone e anche scaricandola dallo store, Album non funzionerà una volta avviata, come se non fosse più supportata.

Non è chiaro come mai Sony abbia deciso di chiudere l’accesso ad una delle sue app più apprezzate, ma è probabile che sia l’effetto di una strategia a lungo termine volta a concentrare le risorse dell’azienda verso altri segmenti di mercato. D’altronde Album non è l’unica app che subirà questo destino e anche Lifelog, l’app di fitness sempre targata Sony, andrà offline a partire dalla fine di luglio.