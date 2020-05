Il Q1 2020 di Samsung paga molto la crisi causata dal Coronavirus, ma il colosso sud coreano continua ad essere in cima alla classifica dei vendor in Europa. La compagnia può essere però fiera della prestazione raggiunta dalle vendite di smartphone 5G durante il Q1 2020. Infatti, un nuovo rapporto pubblicato dai colleghi di The Korea Herald, mette nero su bianco quanto questi dispositivi siano estremamente importanti per l’azienda.

Samsung vende 8,3 milioni di smartphone 5G

Nei primi tre mesi del 2020 Samsung ha commercializzato circa 8,3 milioni di smartphone 5G, raggiungendo una quota di mercato pari al 34,4%. Competitor di lunga data come Huawei, OPPO, Vivo e Xiaomi non riescono a reggere il passo con l’ottima prestazione dell’azienda sud coreana, sebbene non siano troppo distanti nella classifica.

La somma dei terminali 5G venduti durante il Q1 2020 ammonta a circa 24,1 milioni di pezzi, un numero che è destinato a crescere in maniera esponenziale già dall’anno prossimo per via della diffusione della rete 5G in paesi chiave come l’Europa e il Nord America.

Samsung, dal canto suo, sta iniziando a portare la connettività di quinta generazione anche all’interno della fascia media, di fatto permettendo a sempre più utenti di poter sfruttare il modulo 5G su smartphone a buon mercato. In futuro è sempre più probabile attenderci la scomparsa di varianti di terminali con connettività 4G, attualmente ancora piuttosto popolari su tutte le fasce di prezzo.