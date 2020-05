Sono ormai diversi anni che Samsung è al vertice della classica dei brand con le maggiori vendite nel mercato mobile. Nonostante i risultati fiscali del Q1 2020 non brillino come quelli dell’anno scorso – c’era da aspettarselo considerando anche l’effetto negativo causato dal Coronavirus -, il colosso sud coreano chiude il Q1 2020 come il brand numero 1 in Europa per quanto riguarda le vendite di smartphone.

Samsung al comando dell’UE nel Q1 2020

Infatti, secondo un rapporto pubblicato da Canalys, Samsung è stato il maggior produttore di smartphone in Europa con il 37% di market share, seguito da Apple (24%), Huawei (18%), Xiaomi (10%) e HMD Global (2%). Il merito di questo ottimo risultato è dovuto all’impressionante appeal che la gamma Samsung Galaxy A(x) ha sugli utenti. Il modello Samsung Galaxy A51 è stato il terzo smartphone maggiormente venduto al mondo, merito sicuramente dell’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Resta comunque da non sottovalutare il cambio di passo relativo alla prestazione raggiunta dalla compagnia come tasso di crescita YoY. Sebbene Samsung mantenga la prima posizione con il 37%, non bisogna ignorare una caduta di market share pari al -21% YoY.

Fra le compagnie presenti nella top 5 dei brand con le maggiori vendite in Europa, Xiaomi è l’unica a segnare un tasso di crescita positivo YoY; il colosso cinese chiude il Q1 2020 con un poderoso +79% YoY rispetto al 2019, segno che la sua presenza nel Vecchio Continente è destinata a crescere ancora di più.