Samsung Pay Card, la nuova carta del produttore sudcoreano oggetto di indiscrezioni poco più di un mese fa, arriva ufficialmente in Europa, con particolare riferimento al Regno Unito.

Insomma, se un mese fa negli Stati Uniti era stata ufficializzata Samsung Money, ecco la novità pensata per gli utenti da quest’altra parte dell’oceano.

Samsung Pay Card sta arrivando in Europa

Samsung Pay Card porta dunque la comodità di Samsung Pay su una carta fisica e nasce dalla collaborazione del produttore asiatico con MasterCard e Curve.

Oltre a presentarsi come un metodo di pagamento sicuro, Samsung Pay Card offre una comodità non di poco conto: permette all’utente di riunire tutti i propri metodi di pagamento in una sola carta fisica. Samsung Pay Card permette, infatti, di sincronizzare le carte di un gran numero di banche, oltre a tutte le carte fedeltà dell’utente. Insomma, tutto quello che ci si aspetterebbe da un digital wallet.

Data la menzionata integrazione con Samsung Pay, tutte le transazioni possono essere gestite dall’utente comodamente dal proprio smartphone.

Annunciata oggi, Samsung Pay Card sarà concretamente disponibile nel Regno Unito prossimamente. La collaborazione è stata commentata con soddisfazione da Conor Pierce, Corporate VP of Samsung UK & Ireland:

«Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership con Curve, volta a fornire una nuova soluzione di pagamento ai clienti Samsung, che sarà disponibile tramite Samsung Pay entro quest’anno».

Come detto, Samsung Pay Card è “powered by Curve“, nome di spicco in ambito fintech. In particolare, una volta attivata la propria Samsung Pay Card e aggiunta al proprio wallet Samsung Pay, l’utente verrà reindirizzato all’app di Curve per gestire tutta una serie di funzioni. Tra l’altro, non è la prima volta che Samsung e Curve si trovano a collaborare: giusto un anno fa la carta di Curve era stata resa compatibile con Samsung Pay.