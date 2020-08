Se avete seguito con noi il lancio ufficiale di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, saprete sicuramente che i due nuovi top di gamma di Samsung sono disponibili al pre-ordine del giorno della presentazione e lo saranno fino al giorno 21 agosto, ovvero quando saranno disponibili all’acquisto.

Vendite di poco inferiori a Note 10

Secondo alcune informazioni circolate in rete, pare che i pre-ordini di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra abbiano generato dei volumi leggermente inferiori rispetto a quelli di Samsung Galaxy Note 10. Alcune fonti indicano infatti che la compagnia avrebbe registrato 1.17 milioni di ordini in Sud Corea, ovvero circa il 90% di quelli raggiunti dalla precedente generazione.

Considerando la particolare situazione in cui stiamo vivendo e i gravi problemi che aziende di caratura internazionale hanno e stanno ancora oggi fronteggiando per via del Coronavirus, si tratta certamente di un buon risultato per Samsung soprattutto se consideriamo che mancano ancora 6 giorni alla fine della fase di pre-ordine.

Se non avete ancora pre-ordinato la nuova gamma su Amazon, vi ricordiamo che Samsung vi permette di avere un regalo a scelta fra il Music Pack o il Gaming Pack. Il primo comprende Samsung Galaxy Buds+ per Samsung Galaxy Note 20 o Samsung Galaxy Buds Live per Samsung Galaxy Note 20 Ultra, mentre il secondo offre 3 mesi di abbonamento a Xbox Gaming Pass Ultimate, il Game Controller ed il Wireless Charger per entrambi gli smartphone.

Samsung Galaxy Note 20 Mystic Gray a 929 euro (Amazon.it)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Mystic Bronze a 1279 euro (Amazon.it)

Infine, per chi ha pre-ordinato o chi ha intenzione di farlo, Amazon applica alla prenotazione il minimo garantito, ovvero la possibilità di pagare Samsung Galaxy Note 20 o Samsung Galaxy Note 20 Ultra alla cifra più bassa raggiunta durante la fase di pre-ordine.