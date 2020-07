Come previsto in seguito all’apparizione in Europa di un paio di settimane fa, Samsung Galaxy A51 5G arriva in Italia ed è disponibile fin da questo momento all’acquisto: facciamo il punto sulle specifiche tecniche e sulla disponibilità nel nostro Paese.

Samsung Galaxy A51 5G disponibile in Italia

“Siamo lieti di presentare il nuovo arrivato della famiglia Galaxy A nel mercato italiano. Galaxy A51 5G è uno smartphone progettato per l’era del 5G, che esprime il costante impegno di Samsung nel mettere a disposizione la connettività di prossima generazione a più persone possibili, offrendo nella nostra diversificata gamma di smartphone le innovazioni e tecnologie più recenti, a prezzi più accessibili”, ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia.

Samsung Galaxy A51 5G è stato presentato insieme a Galaxy A71 5G lo scorso aprile, ma finalmente da oggi è disponibile in Italia. Lo smartphone condivide con il fratello Galaxy A51 quasi tutte le caratteristiche, tecniche e non: stesso comparto fotografico (quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP), stesso display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici Full-HD+ con sensore di impronte integrato e stesso design; cambiano invece il SoC, che sul modello 5G diventa Exynos 980 e la batteria (che raggiunge i 4500 mAh con ricarica rapida a 15 W). Per quanto riguarda le memorie troviamo 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile fino a 1 TB con microSD.

Samsung Galaxy A51 5G è disponibile all’acquisto in Italia da oggi nella colorazione Prism Cube Black al prezzo consigliato di 479,90 euro. Potete trovarlo sul sito ufficiale Samsung a questo link.

