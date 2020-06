Samsung Galaxy A51 5G si avvicina al debutto in Europa: dopo l’avvistamento degli accessori sul sito ufficiale svizzero, pare che lo smartphone sarà lanciato alla fine del mese di giugno in Francia. Di conseguenza il suo arrivo anche in Italia potrebbe essere dietro l’angolo.

Samsung Galaxy A51 5G sta arrivando in Europa

Samsung Galaxy A51 5G è stato presentato lo scorso aprile insieme a Galaxy A71 5G ed è una versione con connettività 5G del medio gamma Galaxy A51, lanciato in Italia a gennaio: rispetto a quest’ultimo presenta qualche piccolo miglioramento, anche se a livello di design sfidiamo chiunque a distinguerli.

Tra le caratteristiche tecniche spiccano display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel), SoC Exynos 980 con CPU octa-core, 6/8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1 TB), quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, batteria da 4500 mAh e, naturalmente, la connettività 5G.

Sappiamo che Samsung Galaxy A51 5G arriverà nelle colorazioni Prism Cube Black, Prism Cube White e Prism Cube Pink, ma purtroppo non sono ancora state diffuse informazioni sul possibile prezzo di vendita europeo. In Cina lo smartphone è disponibile in preordine in versione 8-128 GB a 2699 yuan, pari a circa 340 euro al cambio attuale: anche considerando che Galaxy A51 è stato lanciato a 379,90 euro ci aspettiamo una cifra non inferiore ai 400 euro.

Continuate a seguirci perché vi terremo informati sull’arrivo in Europa e in Italia di Samsung Galaxy A51 5G.