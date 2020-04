Manca ancora parecchio alla presentazione di Samsung Galaxy Fold 2, che salvo sorprese potrebbe essere annunciato nel mese di agosto, ma si susseguono rumor e anticipazioni sul nuovo pieghevole sud coreano. Nel frattempo Huawei continua a spingere sul mercato dei tablet e si appresta a lanciare Huawei MatePad, del quale conosciamo ormai l’intera scheda tecnica.

Samsung Galaxy Fold 2

Dovrebbero essere due, almeno inizialmente, le colorazioni nelle quali Samsung Galaxy Fold 2 arriverà sul mercato: Martian Green e Astro Blue, le stesse che avrebbero dovuto arrivare anche sulla prima generazione del pieghevole Samsung.

Sembra inoltre che non ci sarà una S Pen sul nuovo pieghevole sud coreano, nonostante quanto affermavano alcune fonti nei giorni scorsi. Samsung avrebbe infatti preferito ridurre il peso del dispositivo, che ora dovrebbe attestarsi sui 229 grammi, ben 40 in meno rispetto al predecessore e una S Pen avrebbe inciso sul dato finale.

Sembra dunque che, almeno per quest’anno, la S Pen sia destinata a rimanere una esclusiva per la serie Galaxy Note e che dovremo attendere ancora per vederla su altri modelli.

Huawei MatePad 10.4

A un paio di mesi dall’arrivo in Italia di Huawei MatePad Pro parliamo della variante più economica, Huawei MatePad 10.4. Come sottintende il nome avrà uno schermo da 10,4 pollici e oggi, grazie a un post su Weibo, possiamo scoprire buona parte delle sue caratteristiche tecniche.

Oltre allo schermo 2K (2000 x 1200 pixel) da 10,4 pollici, troveremo un HiSilicon Kirin 810 affiancato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna. Le due fotocamere, una anteriore in un foro nel display e una posteriore, avranno una risoluzione di 8 megapixel mentre il sistema operativo sarà Android 10 con l’interfaccia personalizzata EMUI 10.1 e controllo tramite la M-Pen con 4096 livelli di pressione

La batteria da 7.250 mAh potrà essere ricaricata attraverso il connettore USB Type-C, mentre le dimensioni si attestano a 245,2 x 154,96 x 7,35 mm e 450 grammi di peso. Due infine le colorazioni previste, grigio e bianco. Non ci sono invece indicazioni circa la data di presentazione e un possibile prezzo di vendita.