Da diversi mesi Google sta distribuendo il Tema scuro per molte delle sue app Android, ma a volte non immediatamente per tutti gli utenti e spesso con errori di visualizzazione.

Tema scuro in roll out per App Google

Questa sembra essere la volta buona per l’App Google, visto che in questi giorni l’azienda di Mountain View sta diffondendo la Modalità scura per un ampio gruppo di utenti Android: infatti, ora è disponibile per tutti i dispositivi con a bordo Android 10 attraverso il canale stabile, mentre prima lo era solamente per i Pixel e per gli altri attraverso il canale beta.

La funzionalità è disponibile nelle impostazioni generali dell’App Google alla voce “Tema Scuro”, toccando la quale apparirà una finestra che permette di scegliere una fra le tre possibilità: “Mai”, “Segui impostazione di sistema” o “Sempre”, tuttavia è sempre possibile attivare e disattivare il tema scuro in qualsiasi momento.

La modalità scura protegge gli occhi, inoltre, sui dispositivi con display OLED fa risparmiare sul consumo della batteria. A seguire trovate il badge per aggiornare l’applicazione tramite il Play Store di Google.