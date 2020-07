Continua il lungo processo di affinamento di Ricerca Google da parte di casa Mountain View. E dopo le migliorie relative a film e serie TV, l’ultima novità a debuttare riguarda la compera di immobili, nel dettaglio dei mutui per acquistare una casa e questioni relative. Vediamo di che si tratta.

Cos’è e come funziona

Al momento, la novità riguarda esclusivamente il mercato statunitense, urge sottolinearlo, ma vale la pena parlarne per varie ragioni. Fra tutte, il notevole traffico che Google e il suo braccio dedicato alle ricerche si fa carico quotidianamente con le domande relative ai mutui e ai finanziamenti per l’acquisto di una casa, sempre più frequenti da alcuni anni a questa parte.

Di qui l’esigenza di fornire all’utente una funzione dedicata su Ricerca Google via smartphone. Nata da una collaborazione con il CFPB (Consumer Financial Protection Bureau), Big G lancia quest’oggi uno strumento che, nel momento in cui viene cercata la parola “mutuo”, dà accesso a una panoramica del processo di acquisto di una casa con una serie di risorse utili su tariffe, mutui, processi di acquisto, perfino opzioni disponibili a seconda dei casi.

Come si evince da qui sopra, Google ha predisposto una guida passo-passo che consente di ottenere una serie di informazioni utili all’utente che ha intenzione di acquistare una casa avvalendosi di un mutuo. Si va dalla terminologia di base con concetti e definizioni chiave, fino alle opzioni di calcolo e di confronto per avere un’idea delle spese, passando per i suggerimenti e le domande popolari utili a guidare l’utente nella tortuosa questione.

“L’acquisto di una casa può essere una delle decisioni finanziarie più importanti della propria vita e avere informazioni chiare e affidabili è importante“, tiene a sottolineare Google nel comunicato stampa relativo.

Ma per il momento, a noi non resta che attendere ulteriori nuove su eventuali approdi d’oltreoceano, che terremo a segnalarvi.

