Google ha in serbo alcune nuove funzionalità per gli appassionati del piccolo e del grande schermo che vanno oltre la semplice watchlist. A settembre 2019, il gigante di Mountain View annunciò negli USA che avrebbe integrato più funzioni dedicate ai fan del cinema direttamente nella Ricerca Google. In quest’ottica, ora è possibile far sapere a Google se avete già visto film e serie TV direttamente nei risultati della Ricerca Google.

Ora è possibile contrassegnare i film come “già visti” e perfezionare le raccomandazioni fornite da Google nei risultati di ricerca con la possibilità di specificare quali servizi di streaming la Ricerca Google dovrebbe tenere in considerazione quando si eseguono le query.

Inoltre, è presente anche una lista dei titoli da guardare e collegamenti ai servizi pertinenti per ciascun contenuto con il prezzo indicato se a pagamento.

Google lascia poco spazio alle app per film e serie TV

La Ricerca Google offre la possibilità di cercare direttamente film e serie TV, ma anche contenuti in base al genere, come ad esempio i film horror. Se Google mostrasse anche le recensioni, portali come IMDb potrebbero diventare sempre meno indispensabili in futuro.

