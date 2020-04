A seguito dell’arrivo della Developer Preview 3 di Android 11 rilasciata giusto qualche ora fa, il team di XDA si è lanciato in un consueto teardown che quest’oggi ci permette di scoprire una interessante novità: Google la lavorando per portare i Live Caption all’interno delle telefonate.

Infatti, come si può vedere dalle stringhe di codice qui in basso e presenti all’interno della versione 2.13.302920511 di Device Personalization Services, ovvero l’applicazione che si occupa di gestire i Live Caption, il team di sviluppo di Google è impegnato a sviluppare la feature che permetterà agli utenti di visualizzare sottotitoli durante una telefonata.

<string name=”call_confirmation_cancel”>CANCEL</string>

<string name=”call_confirmation_confirmation_message”>Enable Live Caption over this phone call? Your use of the feature will be announced to others on the call.</string> <string name=”call_confirmation_dialog_name”>Enable Live Caption confirmation dialog</string> <string name=”call_confirmation_enable”>ENABLE</string>

<string name=”call_other_side_transcription_prefix”>Caller</string>

<string name=”call_system_message_prefix”>System</string>

<string name=”call_turn_indicator_text”>…</string>

<string name=”call_user_typed_input_prefix”>You typed</string>

<string name=”system_message_start_call_speaking_mode”>Hi, the person you’re about to speak with has call caption turned on. They’ll see captions of what you say to help them listen along</string>