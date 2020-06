Redmi Note 9s è uno smartphone caratterizzato da una scheda tecnica di tutto rispetto e con un prezzo decisamente aggressivo, ma pare che diversi utenti stiano riscontrando un particolare e fastidioso bug che sta mettendo a dura prova la loro pazienza. Infatti, da diverse settimane a questa parte, si moltiplicano le segnalazioni di chi nota disconnessioni dalla rete Wi-Fi in fase di standby.

Disconnessioni Wi-Fi ogni 10/15 minuti

Non si capisce bene il motivo di queste disconnessioni, ma pare che dopo 10/15 muniti di standby alcuni Redmi Note 9s perdano la connessione al Wi-Fi anche in presenza dell’icona del Wi-Fi collegato. Ad oggi pare che i dispositivi colpiti dal bug Wi-Fi siano quelli commercializzati in Europa, mentre gli utenti indiani muniti di Redmi Note 9 Pro – montano lo stesso hardware – non sembrano sottolineare problemi da questo punto di vista.

Xiaomi avrebbe consigliato ad alcuni utenti di resettare i propri smartphone e di spegnere/accendere i router per risolvere il problema; alcuni utenti dichiarano anche di aver risolto il problema aggiornando alla versione MIUI 11.0.8.0, mentre altri continuano ad incappare nello stesso bug anche a seguito dell’aggiornamento software.

Alcuni utenti hanno notato un comportamento anomalo dello smartphone spulciando i file di log dei propri router: al loro interno vengono notate disconnessioni al Wi-Fi ogni 10 muniti a seguito delle quali veniva poi avviata una nuova sessione di log-in. Normalmente gli smartphone Android sono soliti riconnettersi alla rete Wi-Fi ogni tot ore per rinnovare l’indirizzo IP, e non ogni pochi minuti come invece avviene su questi terminali Redmi.

Continuiamo a tenere alta l’attenzione in attesa di una risposta ufficiale da parte del colosso cinese, in attesa di scoprire se si tratta di un problema hardware o se il bug Wi-Fi possa essere risolto anche tramite aggiornamento software.