Dopo essere stato anticipato anche dal piccolo ed economico Redmi 7A, finalmente anche Redmi Note 7 può godersi l’attesissimo aggiornamento ad Android 10. Lo smartphone che ha segnato l’indipendenza rispetto a Xiaomi, nel gennaio dello scorso anno, sta infatti ricevendo la versione del robottino verde rilasciata nella scorsa estate.

Forte di un ottimo successo, basato su un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, il primo Redmi con fotocamera da 48 megapixel riceve la versione stabile di Android 10, dopo una lunga fase di test. Al momento l’aggiornamento è disponibile solamente per la versione cinese della ROM mentre le varianti internazionali sono ancora ferme Ad Android 9.0 Pie.

Va inoltre detto che l’aggiornamento porta ancora MIUI 11, mentre per l’arrivo di MIUI 12 in versione stabile ci sarà da attendere ancora qualche settimana. È comunque già disponibile, sempre in Cina, la versione beta della MIUI più recente, anche in questo caso basata su Android 10.

La ROM stabile cinese porta il numero di versione 11.0.2.0.QFGCNXM e porta sostanzialmente il cambio di base Android, senza introdurre particolari novità diverse da quelle incluse di serie. È possibile che per Redmi Note 7 si tratti dell’ultimo aggiornamento Android, vista la politica di Xiaomi e Redmi, che solitamente supportano i propri smartphone con almeno 3 versioni di MIUI ma solitamente con un solo aggiornamento (due di solito sui top di gamma) di Android.

Se avete un Redmi Note 7 cinese, o se avete il bootloader sbloccato e volete installare la ROM cinese (che supporta anche la lingua inglese), potete scaricare la ROM al link sottostante e procedere all’installazione tramite recovery o Updater.