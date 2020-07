Nuova apparizione in Rete per Redmi Note 10, smartphone di fascia bassa che il produttore asiatico lancerà nei prossimi mesi.

In attesa che ciò avvenga, grazie al database di AI Benchmark abbiamo la possibilità di farci un’idea di quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche del device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Stando a quanto si apprende, Redmi per il suo nuovo modello di questa fortunata serie avrebbe deciso di puntare su un processore MediaTek, ossia Dimensity 820, CPU che può contare tra le altre cose sul supporto alla connettività 5G.

Le probabili feature di Redmi Note 10

Tra le altre caratteristiche dello smartphone di Redmi dovremmo trovare un display da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, 8 GB di RAM (probabile il lancio anche di varianti con 4 GB e 6 GB), Android 10 con MIUI 12, 64 GB o 128 GB di memoria integrata e una batteria da una batteria da 5.200 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W).

Non è chiaro se la versione destinata ai mercati europei presenterà delle differenze a livello di scheda tecnica (come, ad esempio, il processore) mentre in Cina il prezzo della versione base dovrebbe essere pari al cambio a circa 140 euro. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.