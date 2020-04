Dalla Cina continuano a susseguirsi indiscrezioni relative al possibile lancio da parte di Redmi di una nuova variante di Redmi K30 5G, smartphone che potrebbe essere commercializzato con il nome di Redmi K30i.

Tra le principali differenze di tale nuova variante rispetto a quella “originale” vi sarebbero il sensore fotografico primario, che dovrebbe essere da 48 megapixel (invece di 64 megapixel) e forse la mancanza del supporto 5G.

Redmi K30i appare nel database del TENAA

Ed una sorta di conferma sembra essere arrivata nelle scorse ore dal database del TENAA, sul quale è apparsa una nuova versione di Redmi K30, dotata di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel.

Il nome “Redmi K30i” non si legge nel database del TENAA per questo nuovo modello (il cui nome in codice M2001G7AC) ma sono in tanti ad essere certi che si tratti proprio di tale device.

Tra le altre feature vi dovrebbero essere una batteria da 4.400 mAh, una scocca con dimensioni generose (165,4 × 76,6 × 8,8 mm) e un peso di 209 grammi.

Sarà interessante scoprire se il produttore per Redmi K30i punterà sullo stesso processore del modello originale e quale sarà la fascia di prezzo in cui sarà lanciato. Nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.