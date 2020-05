In attesa della presentazione ufficiale di Redmi 10X, in programma per il 26 maggio in Cina, lo smartphone continua ad essere al centro di indiscrezioni e anticipazioni in Rete.

Stando alle ultime, il nuovo device di Redmi potrà contare su un display AMOLED con sensore per il riconoscimento delle impronte integrato e interfaccia MIUI 12 (con feature come Super Wallpaper e AOD+ dynamic styles).

Ricordiamo che, in base a quanto emerso sino a questo momento, Redmi 10X dovrebbe poter contare su un processore MediaTek Dimensity 820 con supporto alla connettività 5G.

Redmi 10X sarà lo smartphone 5G più economico

Fino ad oggi Redmi ha lanciato in Cina quattro smartphone con supporto 5G (Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom e Redmi K30 5G Racing Edition), con prezzi compresi tra i 1.999 yuan (pari a circa 256 euro) e i 3.999 yuan (pari a circa 510 euro).

Con Redmi 10X il produttore dovrebbe riuscire a proporre al pubblico un prezzo più competitivo e già qualcuno suggerisce che potrebbe essere inferiore a 1.899 yuan, ossia il prezzo di HONOR 10X, quello che attualmente è lo smartphone 5G più economico. Staremo a vedere.