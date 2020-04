Realme sembra avere ancora parecchie frecce al suo arco e quest’oggi presenta Realme X50m 5G. Il medio gamma con design piuttosto interessante integra alcune caratteristiche che lo rendono assolutamente interessante.

Specifiche Realme X50m 5G

Realme X50m 5G offre un design davvero niente male, soprattutto se consideriamo la fascia di prezzo a cui si propone. Frontalmente è presente un pannello Full HD+ (2400 x 1080 pixel) da 6,57 pollici con refresh da 120 Hz, e fotocamera punch hole in alto a sinistra con sensore principale da 16 MP e sensore secondario da 2 MP.

L’ottimizzazione delle cornici è piuttosto valida, il che conferisce al terminale un rapporto display/telaio pari al 90,4%, il che è più che soddisfacente per un medio gamma. Al suo interno trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 765G affiancato da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage su standard UFS 2.1. Il SoC permette al terminale di offrire piena connettività 5G SA e NSA per le frequenze sub 6 GHz.

Posteriormente è invece presente un comparto fotografico a semaforo con ben quattro sensori. La lente principale è da 48 MP con apertura f/1.8, la secondaria è da 8 MP con sensore grandangolare, ed infine due lenti entrambi da 2 MP con sensori di profondità e per scatti macro. Il sensore per le impronte digitali non è inserito all’interno del display, ma piuttosto al lato del terminale.

Infine, la batteria è da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida Dart Charge da 30 W in grado di offrire il 70% di autonomia in appena 30 minuti di ricarica, mentre l’OS è affidato ad Android 10 con la realme UI.

Prezzo e disponibilità Realme X50m 5G

Realme X50m 5G arriva nelle colorazioni blu e bianca al prezzo di 1999 yuan, circa 260 euro, per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, oppure 2299 yuan, circa 299 euro, per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. La disponibilità è fissata per il prossimo 29 aprile con possibilità di ordinarlo in Cina già da oggi.