Ci sono voluti oltre due mesi e mezzo ma alla fine Realme X50 Pro 5G, il flagship del brand cinese che sarebbe dovuto essere presentato al MWC 2020, è arrivato anche nel nostro Paese. A fargli ufficialmente compagnia troviamo anche Realme 6 Pro, già disponibile su Amazon da qualche giorno.

Realme X50 Pro 5G

È un vero e proprio flagship Realme X50 Pro 5G, uno dei modelli più economici dotati della Mobile Plattorm Qualcomm Snapdragon 865, grazie a una dotazione tecnica davvero niente male. Nel nostro Paese arriva in tre varianti di memoria, con 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.0.

Il top di gamma si dimostra completo in tutte le sue componenti, a partire dalla quadrupla fotocamera posteriore, in cui spicca un sensore da 64 megapixel affiancato da grandangolare, zoom 2X e macro, una combinazione davvero perfetta.

Ottima anche la batteria, da 4.200 mAh con ricarica rapida SuperDart a 65 watt e un caricabatteria di tipo GaN incluso nella confezione. Il comparto audio non sfigura, con doppio speaker, Hi-Res audio e supporto Dolby Atmos, per una esperienza multimediale di alta qualità, grazie anche al display superAMOLED FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,44 pollici con frequenza di refresh fissata a 90 Hz.

Contenute, tutto sommato, le dimensioni che si attestano a 158,96 x 74,24 x 9,36 mm e 207 grammi di peso. In Italia Realme X50 Pro 5G arriva in due colorazioni, Rust Red e Moss Green, con tre diverse varianti di memoria, disponibili sul negozio ufficiale. Ecco dunque i prezzi per il mercato italiano:

Realme X50 Pro 5G 8-128 GB a 599,90 euro

Realme X50 Pro 5G 8-256 GB a 669,90 euro

Realme X50 Pro 5G 12-256 GB a 749,90 euro

Realme 6 Pro

Solo una variante invece per Realme 6 Pro che può contate su uno schermo da 6,6 pollici a 90 Hz, Snapdragon 720G, quattro fotocamere posteriori (sensore principale da 64 megapixel, grandangolare, zoom e sensore in bianco e nero) e una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida a 30 watt, davvero niente male.

Come dicevamo nel nostro Paese arriva esclusivamente la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, nelle colorazioni Lightning Blue e Lightning Red. Il prezzo per il mercato italiano è di 349,90 euro, davvero niente male se si considera la dotazione tecnica. E’ acquistabile sul negozio ufficiale e su Amazon a questo indirizzo.

Fateci sapere nel box dei commenti cosa ne pensate dei due smartphone Realme, pronti a conquistarsi una importante fetta anche nei mercati globali dopo i successi ottenuti in patria.