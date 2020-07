Qualche giorno fa vi avevamo parlato di un particolare smartphone OPPO il cui design era profondamente ispirato a Lamborghini, la storica azienda di automobili di lusso italiana. Ebbene, quest’oggi l’azienda cinese svela lo smartphone OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. Come anticipa il nome stesso, lo smartphone è identico all’ottimo OPPO Find X2 Pro ma con un design in tutto e per tutto il linea con le scelte stilistiche delle auto di lusso.

Design di lusso e specifiche al top

Animato dal processore Qualcomm Snapdragon 865 con la personalizzazione Color OS 7.1, gli utenti che acquisteranno OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition si ritroveranno fra le mani una confezione molto particolare. Essa, con un sistema di apertura a forbice come quello delle portiere delle auto, presenta al suo interno i seguenti prodotti:

smartphone OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition;

cover ufficiale;

caricabatterie con cavo USB;

un paio di cuffie true wireless;

caricatore accendisigari con una porta USB.

Lo smartphone arriva in colorazione nera con una particolare lavorazione della porzione posteriore in grado di riprodurre una trama a fibra di carbonio del tutto simile agli interni delle auto di lusso Lamborghini. Come accennato poco più su, le specifiche del terminale non differiscono da quelle del modello standard.

Purtroppo la compagnia non ha rilasciato informazioni circa la disponibilità sul mercato ed il prezzo di acquisto, ma non è difficile immaginare un prezzo di listino piuttosto esoso.

