OPPO Find X2 Pro è uno degli smartphone Android più interessanti di inizio 2020, con una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare a dispositivi realizzati da aziende ben più blasonate. In queste ore un brevetto ci mostra una interessante variante del telefono, con tanto di una particolarità hardware di primo livello.

Lamborghini Edition per OPPO?

OPPO Find X2 Pro Limited Edition dovrebbe avere un design posteriore dual tone e una fotocamera selfie sotto il display nella porzione frontale. Il terminale, presente all’interno di un brevetto pubblicato quest’oggi dal CNIPA (China National Intellectual Property Office), si svela in una serie di immagini a colori ad alta risoluzione.

Dal design non è chiaro il tipo di materiale utilizzato per la cover posteriore, ma è probabile che venga utilizzata una sezione in pelle per rendere il dispositivo ancora più esclusivo. Il brevetto consiste in cinque colorazioni con alcune piccole differenze fra un modello e l’altro, con la bandiera italiana alcune volte inserita nella back cover o a livello del tasto di accensione.

Considerando il tipo di lavorazione della cover posteriore e la presenza della bandiera italiana, è probabile che OPPO abbia stretto una collaborazione con Lamborghini per commercializzare lo smartphone OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition.

Smartphone a conchiglia per Huawei

Il CNIPA svela inoltre un inedito brevetto di Huawei per quanto riguarda uno smartphone a conchiglia. Il colosso cinese sarebbe così pronto a seguire le orme di Motorola e di Samsung, e lanciare un terminale con display pieghevole costituito da una cerniera in grado di garantirne la chiusura lungo l’asse orizzontale.

Il design dello smartphone a conchiglia di Huawei ricorda molto quello di Samsung Galaxy Z Flip, con la sezione posteriore in cui è presente un modulo fotografico con presumibilmente 2/3 sensori e il modulo flash e ToF di fianco, ed un pannello principale potenzialmente munito di notch.

Purtroppo il brevetto non ci permette di apprendere ulteriori informazioni sul prodotto, ma è probabile che ne sentiremo parlare molto presto.

