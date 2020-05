Capita di tanto in tanto che alcuni utenti segnalino degli arresti improvvisi (crash) con Google Chrome per Android e negli ultimi mesi in Rete si sono susseguite le lamentele di tanti possessori di smartphone OnePlus.

Già dallo scorso ottobre gli utenti OnePlus segnalano dei problemi ma in questi ultimi due mesi il numero di lamentele è aumentato e riguardano sia Google Chrome che WebView.

Al momento nessuna soluzione per il bug di Google Chrome e WebView su OnePlus

Al momento non è chiaro quale sia la causa principale di questi arresti anomali e lo staff di Android Police, che ha provato a contattare sia OnePlus che Google per avere delucidazioni al riguardo, non ha ancora ricevuto una risposta ufficiale.

Pare che problemi simili siano stati riscontrati di recente anche sui dispositivi di altri produttori ma non sono così frequenti come quelli che riguardano gli smartphone del colosso cinese.

La speranza è che i team di Google e di OnePlus riescano a risolvere quanto prima tale problema, che riguarda anche chi non usa Google Chrome come browser, in quanto i blocchi di Android WebView potrebbero comunque causare problemi a tante altre applicazioni di terze parti.