OnePlus Camera si aggiorna in fase di beta alla versione 5.4.10 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro con a bordo Android 11 beta, e porta con sé alcune novità riguardanti i video, la condivisione social e i filtri.

Partiamo dalla registrazione video, ora possibile con una pressione prolungata nel tasto di scatto; l’opzione è ora predefinita, ma rimane possibile se scegliere invece l’alternativa dello scatto a raffica. Scorrendo verso sinistra o destra sarà possibile inoltre gestire lo zoom durante la registrazione.

Per una condivisione social alla velocità della luce arriva invece la possibilità di condividere con un solo tocco: basterà tener premuto sull’ultima foto scattata in basso a destra per far apparire una piccola selezione rapida; da qui, scelta l’applicazione, si potrà andare a condividere la foto direttamente tramite quel servizio.

Disponibili anche alcuni nuovi filtri, attualmente senza nome; secondo XDA dovrebbe trattarsi (per alcuni) di FaceApp, BeautyPlus, Clare, Juno e Valencia, e potete trovare alcuni esempi qui sotto.

OnePlus Camera 5.4.10 beta è disponibile anche in formato APK, nel caso voleste provarla per il vostro OnePlus con Android 10.