OnePlus 8 Pro ha fatto il suo esordio ufficiale sul mercato il 29 aprile ma già prima di quel giorno il produttore ha inviato alcuni modelli agli utenti che hanno pre-ordinato il nuovo top di gamma di OnePlus e pare che una parte di essi sia affetta da un problema al display.

Il produttore ha promesso di rilasciare un aggiornamento OTA per risolvere il problema ed in effetti con OxygenOS 10.5.5 è arrivato il tanto atteso fix.

Alcuni modelli, tuttavia, pare abbiano anche un difetto hardware (chiamato “Black Crush” e relativo alla parte superiore dello schermo) al quale ovviamente non è possibile apportare una soluzione con un aggiornamento software.

Tre opzioni per chi ha problemi al display di OnePlus 8 Pro

Ebbene, stando a quanto reso noto da un utente su Reddit, per gli sfortunati acquirenti dello smartphone che hanno un’unità difettosa pare che il produttore abbia tre opzioni:

inviare il device ad un centro assistenza per la riparazione

restituire il telefono ed ottenere un rimborso del prezzo pagato

effettuare una richiesta sul sito del produttore e ottenere un modello sostitutivo

Purtroppo non vi sono garanzie sulla veridicità di tale affermazione né dettagli sull’eventuale disponibilità di tali opzioni a livello globale o soltanto in alcuni mercati. Per saperne di più dovremo attendere informazioni ufficiali dal produttore cinese.

Leggi anche: la recensione di OnePlus 8