OnePlus 8 Pro, pur potendo contare su un chip NFC, non è in grado di supportare le SIM NFC ma fortunatamente è possibile rimediare a tale mancanza. Grazie a un membro di XDA Developers, infatti, è disponibile un modulo Magisk che è capace di abilitare immediatamente il supporto NFC-SIM su qualsiasi variante del device di OnePlus.

Un modulo Magisk migliora OnePlus 8 Pro

Il modulo in questione si collega alle feature predefinite del produttore in modo tale che il telefono possa rilevare la parte NFC di queste SIM, correggendo anche la configurazione HAL NFC predefinita del fornitore (NXP Semiconductors). Trattandosi di un modulo universale, può essere installato su tutti i modelli di OnePlus 8 Pro con a bordo qualsiasi versione di OxygenOS.

Dopo aver installato il modulo, è necessario riavviare il telefono e riattivare NFC Toggle per forzare il sistema operativo a ricaricare i dati di configurazione modificati. L’attuale versione del modulo per lo smartphone di OnePlus è testata per le SIM NFC di Chunghwa Telecom, anche se dovrebbe essere compatibile anche con altre SIM NFC già attivate. Per ulteriori informazioni su tale modulo e per il download vi rimandiamo all’apposito thread su XDA Developers.