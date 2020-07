Per valutare la qualità di uno smartphone nel settore multimediale non è importante tenere conto soltanto della fotocamera o del display: anche l’audio è fondamentale per una buona esperienza e lo staff di DxOMark ha deciso di esaminare OnePlus 8 da questo punto di vista.

Ricordiamo che a livello hardware OnePlus 8 può contare su un display AMOLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865, un sistema di due altoparlanti stereo, il supporto Dolby Atmos e un sistema di cancellazione del rumore.

OnePlus 8 supera il fratello maggiore secondo DxOMark

Ebbene, il risultato ottenuto dallo smartphone di OnePlus è 68 punti (69 in riproduzione e 66 in registrazione), facendo così meglio della variante Pro.

Tra gli aspetti positivi della riproduzione i tester ricordano la dinamica e il volume massimo, caratteristiche riscontrate anche nella registrazione insieme ad un buon timbro. Meno convincenti, invece, sono stati le prestazioni del timbro e il volume minimo nella riproduzione mentre nella registrazione gli artefatti e la prominenza dei bassi quando vi sono sorgenti ad alto volume.

Potete trovare il test integrale di DxOMark seguendo questo link.

