OnePlus 8 Pro passa di nuovo da DxOMark, ma questa volta per un’analisi del comparto audio. Il verdetto vede lo smartphone piazzarsi in buona posizione, appena sotto la top 10 attuale: scopriamo com’è andata.

Com’è l’audio di OnePlus 8 Pro secondo DxOMark

Dopo aver fatto una buona (ma non ottima) figura per quanto riguarda la fotocamera, OnePlus 8 Pro “torna” da DxOMark per mettersi alla prova dal punto di vista audio: l’ultimo arrivato della casa cinese non brilla, ma riesce a piazzarsi appena al di sotto dei top, in undicesima posizione, con un punteggio di 67 punti.

Si tratta di un buon risultato, che supera di un punto Samsung Galaxy Note 10+ e Samsung Galaxy S20+ e di due punti il predecessore OnePlus 7 Pro, ma che non gli consente di entrare nella top 10. Al decimo posto troviamo Google Pixel 4 (68 punti), mentre in vetta per ora si posiziona Xiaomi Mi 10 Pro (76 punti).

OnePlus 8 Pro ha ottenuto un overall di 67 punti, composto dai 68 punti per la riproduzione (playback) e dai 63 per la registrazione (recording). DxOMark ha apprezzato soprattutto il buon controllo degli artefatti, il volume e la riproduzione naturale di medi e alti, mentre meno bene sono andati la precisione dei bassi, la registrazione delle voci negli ambienti rumorosi, l’audio in background innaturale troppo alto e la cancellazione del rumore. Poco apprezzato anche il volume minimo, che essendo troppo basso rende incomprensibile il contenuto dinamico.

Per consultare la recensione audio completa di OnePlus 8 Pro da parte di DxOMark potete seguire questo link.

Leggi anche: recensione OnePlus 8 Pro