Il prossimo 27 aprile avremo finalmente modo di conoscere tutte le novità sulla MIUI 12, la personalizzazione di Android realizzata da Xiaomi. In questi giorni abbiamo appreso che essa integrerà la Dark Mode 2.0, fornirà più di 1000 stili per l’AOD (Always on Display) fra cui scegliere con temi dinamici per quanto riguarda il meteo e l’ora. Quest’oggi è direttamente Xiaomi, tramite il Product Director del team di sviluppo della fotocamera, a farci scoprire una interessante novità che gli utenti troveranno nella UI della fotocamera dopo aver installato l’aggiornamento alla MIUI 12.

Personalizzazione della UI con nuovi colori

Infatti, dall’immagine postata su Weibo da @Queena_Xiaomi, scopriamo che gli utenti avranno modo di personalizzare la UI tramite la scelta di cinque colori: giallo, rosa, viola, blu e verde. L’idea di Xiaomi è quella di offrire piena personalizzazione della interfaccia della fotocamera, il che si tramuta nella possibilità di cambiare l’accento di colore ai testi presenti all’interno della stessa.

Considerando il gran numero di cambiamenti che Xiaomi sta apportando alla MIUI 12, è molto probabile che nel corso delle prossime ore apprenderemo qualche informazioni in più in attesa dell’annuncio ufficiale fissato per lunedì prossimo.

Che ne pensate delle novità viste finora? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!